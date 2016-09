Encamp vol 1.500 inscrits en esports

Actualitzada 07/09/2016 a les 07:03

Les activitats esportives que començaran el 19 de setembre a Encamp tenen en l’handbol, el voleibol i el budo taijutsu les principals novetats d’aquesta temporada i esperen assolir els 1.500 participants. Per tercer any consecutiu, el preu de les activitats no augmentarà i s’oferiran ajudes o descomptes per part del comú a famílies nombroses. A més, el complex esportiu de Prada de Moles permetrà oferir més espais a la parròquia, un camp que serà aprofitat sobretot pel futbol i el rugbi.