La capital externalitzarà la gestió del Centre de Congressos, que podria acollir el casino

La majoria comunal ha decidit convocar un concurs públic internacional pel qual ja s'hi han interessat tres empreses

Actualitzada 06/09/2016 a les 19:11

Està previst que a finals d'any una empresa privada sigui l'encarregada de gestionar el Centre de Congressos d'Andorra la Vella. Així ho han anunciat aquesta tarda els cònsols de la capital, Conxita Marsol i Marc Pons, que han explicat que s'ha pres la decisió en Junta de Govern i es passarà pel Consell de Comú del 22 de setembre, amb l'objectiu d'obrir un concurs internacional durant el mes d'octubre.



Marsol ha explicat que s'han fet grans esforços per portar congressos internacionals i per treure-li rendiment al centre, però tot i això, anualment es registren despeses de gairebé 700.000 euros, i ingressos de 90.000 euros. En aquest sentit, confia que una empresa privada pugui treure-li una major rendibilitat amb projectes que representin un valor afegit a la parròquia i no sigui competència del sector turístic, hoteler i gastronòmic de la zona. A més, han avançat que el plec de bases contemplarà l'obligació de cedir l'espai al comú durant uns determinats dies a l'any per poder seguir celebrant esdeveniments puntuals.



El Centre de Congressos té 5.000 metres quadrats, i la seva totalitat es posa a disposició de l'empresa guanyadora de l'explotació, tot i que segons ha explicat la cònsol major, “estem oberts a estudiar tot tipus d'ofertes, perquè pot ser alguna empresa no li interessi tota la superfície”. Els quatre treballadors amb què actualment compta el Centre de Congressos seguiran formant part de la plantilla del consistori.



Des del comú han confirmat que ja hi ha tres empreses interessades en aquest espai com a possible ubicació d'un casino o serveis complementaris (dues empreses nacionals i una estrangera), una idea que ha agradat força als cònsols que consideren que es tracta del lloc idoni. El cònsol menor, Marc Pons, ha recordat que és una zona amb moltes potencialitats, i rodejada de la meitat de les 5.500 places hoteleres amb què compta la parròquia, i “això suposaria un valor afegit per a qualsevol empresa que vulgui desenvolupar aquí les seves activitats”.



Amb l'objectiu de donar-li un major impuls a la parròquia, Marsol segueix amb la idea que el casino ha d'estar ubicat a Andorra la Vella, i també l'espai multifuncional en què està treballant el Govern. En aquest sentit, la cònsol ha avançat que els terrenys que estaria disposat a cedir el comú i que ja els ha proposat estan ubicats a Santa Coloma, a la Margineda, i un a Prat de la Creu però de petites dimensions.