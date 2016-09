El Funicamp serà gratuït per la diada de Meritxell

Amb motiu de la festa nacional, de les 10h a les 17h el telefèric estarà disponible per a tothom

Actualitzada 06/09/2016 a les 13:15

El comú d’Encamp ha informat que el proper 8 de setembre el Funicamp serà gratuït amb motiu del Dia de Meritxell. Aquest estiu, el giny es va posar en funcionament el 23 de juliol i romandrà operatiu fins al pròxim 11 de setembre. Enguany es van determinar dues dates perquè l’activitat fos gratuïta. Les jornades de portes obertes van ser el passat 13 i 14 d’agost amb motiu de la Purito, i ho tornarà a ser el pròxim dijous 8 de setembre per la festa nacional. Així, de les 10 a les 17 hores, el servei estarà a diposició dels usuaris de manera gratuïta. El trajecte, de 25 minuts, uneix el poble d'Encamp amb la zona de les Solanelles, a 2.502 metres d'altitud, resseguint la vall dels Cortals. A l'arribada, el visitant pot fer rutes a peu i excursions en 4x4 per visitar l'Orri del Cubil i Pessons, o pot aturar-se a l'estació intermèdia per passejar per la vall dels Cortals, practicar l'escalada o fer vies ferrades.