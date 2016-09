Ball de noms a recursos humans

L’última contractació d’un assessor per dissenyar l’organigrama del departament ha aixecat les crítiques de la minoria. I és que des del 2012 cap aquí el moviment a l’àrea encar­regada del personal ha estat constant, amb fins a tres canvis de responsable.

És una pilota calenta.” Així definia dijous passat la consellera de Liberals + Independents d’Encamp Maribel Lafoz la problemàtica al voltant de la gestió del personal que s’està fent a la corporació. Els recursos humans han estat un dels cavalls de batalla de la minoria, tant per als liberals com per als socialdemòcrates, i més després de l’última contractació anunciada en la darrera sessió de consell de comú: s’incorpora com a assessor per dis­se­nyar l’organigrama del personal la mateixa persona que durant el mandat passat va fer de responsable del departament, Sergi Rios.

Però on va començar el ball de noms