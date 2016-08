El comú començarà les obres de la llar d'infants del Pas l'any que ve

La reforma de les instal·lacions actuals farà que s’habiliti una guarderia provisional

El comú d’Encamp té previst començar les obres de reforma de l’escola bressol del Pas de la Casa l’any vinent. Les obres, però, implicaran que s’hagi d’adequar una llar d’infants provisional amb la què el comú ja ha començat a treballar. Ahir mateix es va fer públic al Butlletí Oficial del Principat (BOPA) un edicte per adjudicar la redacció del projecte i de la direcció d’obra de construcció de la instal·lació provisional. La intenció del comú, segons va explicar el cònsol major, Jordi Torres, és reaprofitar els mòduls que acollien l’escola andorrana de Canillo i “adaptar-los per utilitzar-los com a