L'incivisme o la higiene, dos dels temes més freqüents a l'Espai Ciutadà de la capital

L’Espai Ciutadà del comú d’Andorra la Vella (una via de comunicació directa entre veïns i corporació) ha rebut des de la segona quinzena d’abril i fins al mes d’agost un total de 447 comunicacions de ciutadans que els expressen dubtes o neguits. Principalment les comunicacions tenen a veure amb qüestions relacionades amb l’incivisme (sobretot amb els gossos), la manca d’higiene o l’estat d’alguns punts de la via pública, com les voreres. També hi ha qui informa del descontentament amb el funcionament d’alguns departaments comunals i altres ciutadans fan propostes, suggeriments, comuniquen incidents a la via pública o reclamen al comú