El comú encara no li ha comunicat si prorrogarà el contracte de l’autocar llançadora cap a Naturlandia més enllà del 31 d’agost

La concessió del servei de bus llançadora des de Sant Julià de Lòria cap a Naturlandia s’acaba a final de mes i, a hora d’ara, l’empresa adjudicatària encara no sap si el comú el voldrà prorrogar. La companyia que ofereix el recor­regut, Viatges Espanya, no té notícies que l’administració vulgui seguir oferint els trajectes, gratuïts per als visitants, més enllà del 31 d’agost.

“Tenim contractat fins a finals de mes, però entenc i suposo que ho volen allargar”, afirma Lluís España, que lamenta que a tres dies de la data límit encara no se li hagi comunicat res. A la vegada,