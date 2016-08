Els avis celebren el final de les activitats d'estiu amb una festa

Una quarantena d’avis de la Llar de Lòria de Sant Julià van celebrar amb una festa el final de les activitats d’estiu, en les quals hi han participat un total de 59 persones durant el juliol i l’agost.

En total van ser catorze propostes que van permetre als padrins conèixer indrets del país i de fora com el camí de la mare de la font de Solsona, l’obac d’Incles, el ral de Sant Antoni o el d’Auvinyà. En les classes d’activitat física, van fer exercicis de gimnàstica amb globus i bandes elàstiques. Els dimarts van ser per a propostes de “ment