El comú vol convertir Vivand en una zona cardioprotegida

L’administració afirma que hi destinarà els recursos necessaris

El comú d’Escaldes-Engordany té la intenció de convertir Vivand en una zona cardioprotegida. Així ho va expressar ahir l’administració en un comunicat, amb la voluntat que es faci efectiu durant els propers mesos. Tot i això encara no estaria determinada la manera exacta de com es concretaria la proposta, si bé s’apunta que es “considera oportú equipar aquest eix amb els recursos necessaris”.

Vivand és la principal artèria comercial de la parròquia i en la qual es concentra el major nombre de vianants, tant entre residents com turistes que hi passegen i aprofiten per comprar-hi. La voluntat del comú és que