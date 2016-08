El comú segueix en espera que es defineixi el projecte de Carroi

Baró afirma que no s’han reunit amb la capital però remarca que el primer pas és tenir clar el punt de sortida i arribada del telefèric

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, explicava aquesta setmana que el proper mes de setembre es tornarà a posar sobre la taula el projecte per fer un telefèric al pic de Carroi i es prendrà una decisió. Ara bé, des del comú de la Massana, l’altra parròquia implicada en la iniciativa, per ara es mantenen en espera i asseguren que no hi ha novetats. “No n’hem parlat amb Andorra la Vella”, va indicar el cònsol major massanenc, David Baró, i va afegir que “la situació és la de sempre: perquè arribi al pic de Carroi cal que abans