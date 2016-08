El trasllat a la casa pairal de la plaça del Poble serà al Nadal

La cònsol major de la capital, Conxita Marsol, anuncia que els treballs s’iniciaran el 12 d’ocubre

La reforma de la nova casa pairal que s’ubicarà a la plaça del Poble començarà el 12 d’octubre, segons va anunciar ahir la cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol. Els treballs està previst que durin fins a finals de novembre i “esperem poder-la inaugurar al Nadal”, va avançar.

Els treballs tenen un cost de 105.000 euros, ja estan adjudicats, i tal com va detallar Marsol “ja hi ha l’acord amb l’explotador del bar per facilitar la construcció”. La partida ja estava inclosa al pressupost d’enguany del comú. El canvi d’ubicació de la casa pairal era una promesa electoral de DA