Entre les opcions hi ha un viver d’empreses o un parc infantil interior. El cònsol admet que es prefereix “un espai d’activitats”

El futur del Centre de Congressos d’Ordino podria passar per acollir un viver d’empreses o un parc infantil interior. Com a mínim aquestes són les opcions que s’han proposat fins ara al comú, segons va explicar ahir el cònsol major de la parròquia, Josep Àngel Mortés. “Hi ha cinc persones interessades de diferents àmbits, des d’un viver d’empreses fins a un parc infantil indoor”, va detallar, i va afegir que en tot cas es tracta d’empreses nacionals.

Davant d’aquesta situació, ahir en sessió de consell de comú es va aprovar el plec de bases per convocar el concurs públic. “L’hem aprovat

