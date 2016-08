El comí vol fer de Vivand una zona cardioprotegida

La parròquia ja té desfibril·ladors externs automàtics a les zones esportives

Actualitzada 26/08/2016 a les 18:30

El comú d'Escaldes-Engordany treballa amb la voluntat que Vivand esdevingui en els propers mesos una zona cardioprotegida. I així tenen previst estudiar i implementar els mitjans materials necessaris (desfibril·ladors) així com les mesures complementàries que calgui.



La parròquia ja disposa en l'actualitat de diferents equipaments públics dotats de desfibril·ladors externs automàtics (DEA) com per exemple a les zones esportives del Prat del Roure, les piscines comunals o el Prat Gran. Aquests aparells, d'utilització molt simple, permeten diagnosticar i tractar les persones amb aturada cardiorespiratòria de manera immediata fins a l'arribada dels serveis d'emergències mèdiques.



Des del comú remarquen que Vivand és la principal artèria comercial de la parròquia en què es concentra el major nombre de vianants. I, en aquest sentit, consideren oportú equipar l'eix amb els recursos necessaris perquè esdevingui zona cardioprotegida.