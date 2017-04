Devolucions pendents

Actualitzada 25/04/2017 a les 20:24

Un cop finalitzada la campanya de declaracions de l’IRPF del 2015 (de fet, va acabar el setembre del 2016), encara hi ha 25 declaracions negatives pendents de solució. Dic finalitzada perquè fa poc es va fer balanç i ja hem encetat la temporada de declaracions del 2016, que va de l’1 d’abril al 2 d’octubre, per a aquest any. M’agradaria saber per què encara existeixen aquestes 25 declaracions negatives pendents. No han tingut temps de comprovar-les o són molt complexes? Igual que m’agradaria saber per què encara existeixen declaracions d’IGI negatives pendents de cobrar per l’obligat tributari del 2015 (i fins i tot del 2014). Actualment, l’administració va molt de pressa a cobrar i reclamar declaracions positives i molt lenta a pagar declaracions negatives. Penso que hauria de ser el mateix per ambdues bandes. Recordo que els obligats tributaris tenen uns terminis per fer les declaracions i pagar, però també l’Agència Tributària disposa d’uns terminis per retornar els diners... L’administració en general ho té molt fàcil per reclamar, emet els seus mails amenaçadors, envia les corresponents cartes, publica els deutes al BOPA, tramita la documentació a la Batllia o actualment al saig... Però l’obligat tributari (pendent de cobrar quelcom) ho té bastant més complicat. Ha de demostrar el que no li han pagat, per què no li han pagat i barallar-se amb un munt de funcionaris. Val a dir, però, que a vegades l’administració tampoc sembla tenir-ho tan fàcil per cobrar si ens atenem a les llistes de deutors publicades al BOPA. Resulta que són de parador actual desconegut quan els veiem tots cada dia pel carrer.