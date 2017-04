Belles i velles tradicions

Tradicions i lligams que ens apropen i ens recorden els nostres valors comuns

Les tradicions fan part de nos­altres des de l’inici de les nostres vides sense a penes ser-ne conscients. És curiós com viatgen de generació en generació, com les vivim i les mantenim al llarg del temps. Són una de les mostres més rellevants de la nostra identitat i el reflex més viu de la nostra essència. Ens transmeten aprenentatges i valors compartits que conformen la nostra identitat col·lectiva i, de mica en mica, esculpeixen la nostra pròpia. Sant Jordi és una de les tradicions més representatives de la cultura catalana i aquest dia simbolitza per a mi l’amor, el respecte i la cultura i, a més a més, l’amor i el respecte per la cultura. M’agrada especialment la llegenda de Sant Jordi, que interpreto com una ensenyança de superació que ens encoratja a fer front als obstacles, transmetent-nos valors com ara la força, el valor i la cortesia. Valors, costums i riqueses culturals que reviuen cada 23 d’abril, en una diada en què els llibres i les roses són els principals protagonistes i omplen els carrers de bellesa, saviesa, somriures i experiències compartides. Som així, testimonis cada Sant Jordi del poder de la cultura en tots els sentits. La participació jove es continua estimulant amb les diferents activitats organitzades en el marc d’aquesta i d'altres celebracions. Les tradicions són claus per a la cohesió social i per a les pràctiques cíviques i socials que els joves promouen en benefici comú. En el cas de l’espai jove d’Escaldes-Engordany, els diners recaptats per la venda de roses es destinen cada any a una associació, aquest any es destinaran a Laika. Infants, joves, adults i grans gaudim i compartim tradicions, lligams que ens apropen i recorden els nostres valors comuns. Un llegat cultural incommensurable per no oblidar mai qui i com som, quins valors ens representen i prevalen en la nostra manera de viure i veure el món, però que sobretot faciliten la projecció d’un futur comú.