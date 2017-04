Votar en blanc és votar els de sempre

Allí on el vot en blanc és vàlid encareix els escons

En escriure aquesta columneta, ignoro quin serà el nivell d’abstenció de l’elecció presidencial a França. Una de les propostes electorals era si fer vàlid, o no, el vot en blanc. Defensada per 6 candidats, sembla un intent de mirar de dissimular la moda de l’abstenció. Tant a França com a Andorra, el vot en blanc no és vàlid; però a Espanya, sí. Segurament per això vaig ser interpel·lat sobre l’impuls a votar en blanc de certes persones. Parlant clar, si cap opció política de les que es presenten a l’elecció és del teu grat, votar en blanc és signe de coherència, una virtut en desús. Votes en blanc perquè ets fidel als teus principis. Si penses que l’important és votar, fas entrar a l’urna el sobre buit. Per què tant d’interès dels candidats que el vot en blanc sigui vàlid? Perquè el vot en blanc afavoreix els partits majoritaris. Els de sempre. S’impedeix la presència als parlaments dels partits que realment podrien fer que algunes coses canviessin. A més a més, dificulta l’acció d’aquelles persones que volen canviar el sistema electoral per fer-lo més representatiu. I això, per què? Què és el que canvia si en anar a votar no es tria cap opció? D’una banda, tenim el vot nul. S’emet, per exemple, amb un sobre que conté paperetes de candidatures diferents. És un vot emès no vàlid, que es compta, però no beneficia ni perjudica ningú. De l’altra, hi ha el vot en blanc, amb un sobre buit. Allí on el blanc és un vot vàlid, compta en el recompte per al repartiment d’escons. Aquest repartiment es fa aplicant la regla D’Hondt per a l’obtenció del quocient electoral, afavorint els partits més grans. Perquè el vot en blanc encareix l’obtenció de representants per les llistes menys votades. Si a cada candidatura li corresponen tants escons com resulti de dividir el seu nombre de vots pel quocient electoral, a més vots en blanc, el quocient és més alt. Per això els partits més votats obtenen molts més representants que els altres, tot i que, en nombre de vots, la diferència entre ells no sigui tan important. Per això es diu que el vot en blanc perjudica els partits petits. Nosaltres tenim una doble circumscripció al Consell General: la nacional i la parroquial. Un sistema que fa de la pluralitat gairebé una utopia. És per això que a SDP apostem per una llista única nacional amb vot preferent.