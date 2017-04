Campanya #tancaUNICEF

Tancar Unicef o qualsevol altra ONG avui és una utopia, però, per què no somniar?

Actualitzada 24/04/2017 a les 20:20

Fa dies que potser haureu vist el missatge de #tancaUNICEF i potser heu pensat, com que tanca Unicef? (i quan dic Unicef podria ser qualsevol altra ONG), com que tanca tal com està el món? Si encara hi ha 16.000 infants que moren cada dia per causes que es podrien evitar amb accés a una vacuna o a l’aigua potable? Quan 159 milions pateixen desnutrició, especialment a l’Àsia i a l’Àfrica? Amb 61 milions que no van a l’escola? O 75 milions de nenes i nens que han vist interrompuda la seva educació a causa de catàstrofes o conflictes?



Unicef no tanca però aquest és el somni de tots els que en formem part. Avui això és una utopia però, per què no pensar que algun dia pot fer-se realitat? El dia que acabem amb la mortalitat infantil, el dia que tots els infants tinguin accés a l’educació i la sanitat, el dia que tots ells estiguin protegits davant els abusos, el dia que estiguin garantits els seus drets en qualsevol racó del món, aquell dia Unicef podrà tancar, perquè la nostra tasca ja no serà necessària i el món serà un món millor.



La bona notícia és que pot fer-se possible. En els darrers 25 anys s’ha reduït la mortalitat infantil en un 53%, 250 milions de persones més tenen accés a l’aigua potable, el matrimoni infantil ha disminuït a la meitat, s’estan alliberant infants soldats o més nens i nenes van a l’escola. I per fer que Unicef pugui tancar, només ens calen més persones que comparteixin el nostre somni i col·laborin perquè algun dia es compleixi, un sector privat compromès i responsable amb la infància i un de públic que tingui com a prioritat el present i el futur de la infància, i periodistes que ens ajudin a explicar les necessitats i problemes de la infància de tot el món i com, junts, som capaços de resoldre’ls. Des d’Unicef hi afegim la nostra experiència, els nostres esforços i la nostra passió per construir un món en el qual ja no siguem necessaris.



Ajuda’ns a tancar Unicef.