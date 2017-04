Avantatges de l'arbitratge

Actualitzada 24/04/2017 a les 07:00

Vladimir Fernández

L’arbitratge ha experimentat els darrers anys un increment exponencial en la seva utilització, esdevenint el mètode preferit per empreses i particulars amb interessos econòmics substancials per a la resolució extrajudicial de les seves disputes.

Les raons salten a la vista:

El procediment arbitral és totalment personalitzable, podent les parts acordar el procés que més s’ajusti a les seves necessitats (nombre d’àrbitres, intervenció d’una institució que administri el procediment, intervenció d’experts i de testimonis, etcètera).

Així doncs, l’arbitratge permet a les parts resoldre la disputa en un temps més curt que un procediment davant la Batllia per la seva flexibilitat i pel control que ofereix a les parts sobre els terminis.

Les parts poden elegir directament els àrbitres en funció de la seva especialització tècnica i les característiques de l’objecte de la disputa, fet que assegura que l’àrbitre sigui un expert en la matèria que haurà de resoldre i la qualitat de la seva decisió.

L’arbitratge és un procediment final, contràriament a les sentencies judicials, que són recurribles. El laude arbitral no es pot apel·lar. Això contribueix que l’arbitratge sigui més eficaç en termes de costos que un procediment judicial.

Finalment, com que l’arbitratge és confidencial, permet a les parts preservar les relacions comercials i el seu avantatge competitiu en el mercat.

A Andorra, l’arbitratge està regulat a la Llei 47/2014, del 18 d’arbitratge. Així mateix, el Col·legi d’Advocats i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis han conjuminat esforços per tal de crear la primera institució que administri arbitratges a Andorra, estant en curs els treballs per tal de redactar el seu reglament arbitral.

El Principat d’Andorra ha apostat per posicionar-se com un centre d’arbitratge nacional i internacional, facilitat per la seva posició territorial estratègica entre Espanya i França, dos països amb forta tradició arbitral.



*Vladimir Fernández, Soci de Crowe Horwath