Sant llibre

Felicitats a totes i tots els lectors! Moltes felicitats, que per molts anys ho puguem continuar celebrant amb el mateix entusiasme i dedicació. Moltes felicitats a tot­hom que continua exercint el noble art de llegir i als (indispensables) llibreters. Avui és Sant Jordi, dia internacional del llibre i qualsevol elogi es queda curt per enaltir aquesta activitat. Perquè un acte tan aparentment innocent, personal i íntim com la lectura està amenaçat. No és cap exageració. En una societat hiperconnectada en què la imatge i la immediatesa, la velocitat i el benefici instantanis ho son tot –o quasi–; en què cada vegada és més evident que ens venen l’estultícia com a model a seguir i la ignorància com el nirvana; llegir és un acte d’insubordinació. La mandra i la desídia no ens poden vèncer. És fàcil caure en la temptació digital perquè és cert que, televisió porqueria a banda, hi ha molta producció serialitzada de qualitat –sovint d’origen literari–. D’acord, sí! Però llegeix! Llegeix el que et vingui de gust, on sigui i quan sigui. En el moment potser no donaràs importància al fet, però el teu cervell i el teu esperit t’ho agrairan. I la gent que t’envolta, també. Llegir obre la ment, llegir és un viatge sense fronteres, llegir eixampla els horitzons, llegir no té contraindicacions, llegir és un plaer. Les paraules són vitamines per al cervell. I si fins ara no ho has provat, mai és tard per començar. Apuntat a la insubmissió literària; fes-te un favor, regala’t un llibre! I ofereix una rosa. Regalar flors, malgrat el que alguns puguin dir i pensar, és un gest ple de poesia, ple de vida i amor. Ah i felicitats als Jordis i les Jorgines.