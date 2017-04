El drac contemporani

Sant Jordi és una festa de tots però ningú no se la pot fer seva

Fa dies que la llista dels llibres més venuts s’està cuinant i encara que sembli una broma de mal gust, al final, de tant anticipar uns títols concrets, el rànquing comercial acabarà complint-se com una d’aquelles profecies autorealitzades. És veritat que tot aquest rebombori mediàtic és esgotador però això no ens ha de segrestar la il·lusió de viure intensament el dia de Sant Jordi. Si poguéssim veure’l com si fóssim estrangers acabats d’arribar i que de casualitat, sense saber-ne res, arriben a casa nostra just avui, a través dels seus ulls descobriríem l’admiració per una diada acolorida i extraordinària, amb els carrers plens de gent, plens de roses i de llibres. Plogui o faci sol, sigui un dia feiner o en cap de setmana, Sant Jordi sempre és una festa, i allò que la fa més gran és que és una festa de tots però ningú no se la pot fer seva, ni polítics ni institucions de cap mena: és una celebració laica, transversal i popular. Per això el carrer és ple de trobades somrients, encaixades i petons. És una festa civilitzada i pacífica, única al món, on celebrem la confiança en la cultura i el coneixement (òbviament identificats en els llibres) però regalant-nos roses i llibres mútuament, en realitat també estem rebutjant el fet que entotsolats en l’individualisme postmodern no som res: encara que no ens ho sembli, cada Sant Jordi ens resistim al drac de l’egoisme contemporani i manifestem alegrement la certesa de saber que nosaltres només som amb els altres.

Diuen que cada llibre ha de trobar els seus lectors i per això aquests dies els mitjans s’apressen a oferir recomanacions. Però, i si ens ho plantegem a l’inrevés? Estic convençut que cada persona ha de trobar el seu llibre. Com a mínim un, i si són més encara millor. Per això cal fugir de les llistes dels més venuts, evitar els anuncis i falques publicitàries i gaudir de l’oportunitat increïble de triar i remenar sense pressa, parlant amb els veritables llibreters o amb altres amics lectors. Aquí, a Andorra, ho tenim més fàcil i encara més en anys com aquest, amb una nodrida varietat de propostes escrites i publicades a tocar de casa: remeneu els llibres, compreu-los, regaleu-los, feu-vos-els signar pels nostres autors i sobretot, sobretot, llegiu-los. Bona diada.