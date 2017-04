Actualitzada 20/04/2017 a les 20:25

Diumenge de Sant Jordi, el llibre com a gran protagonista. Una jornada que escalfa motors les setmanes prèvies amb les presentacions de les novetats editorials que ens conviden a sortir al carrer i cercar-los entre les parades dels llibreters. Remenar i triar, comprar un, dos, tres... els que facin falta o els que ens satisfacin, siguin novetat o no. Quin gran misteri aquell que d’entre tant llibre exposat et porta a fer una tria determinada, després que les teves mans n’hagin tocat, fullejat molts, o hagis llegit uns quants resums de la contracoberta. Després els mitjans de comunicació s’encarregaran de fer aquelles llistes dels més venuts, però allò realment important acabarà sent si quan ens trobem en l’acte íntim de la lectura, la tria feta respon al desig que ens ha impulsat a la seva compra. La lectura dels llibres ens canvia les percepcions, ens fa sentir protagonistes d'històries que mai hauríem imaginat, ens colpeix, ens desperta emocions, ens altera i ens pertorba, ens nodreix... sigui quin sigui el seu grau de complexitat, amb més o menys profunditat o els que podem llegir amb certa comoditat sense gaire dificultat, perquè hi ha lectures per a tots els gustos o, millor dit, per a les diferents necessitats que un té en cada moment o etapa de la seva vida. Sovint després d’una gran lectura, quan ja hem acabat un llibre que ens ha acompanyat en la intimitat més absoluta durant un temps, ens queda un gran buit amb la dificultat fins i tot d’encertar en un nou títol a l’hora d’escollir nova lectura. Diuen que després de llegir un llibre ja no som els mateixos que abans de llegir-lo. Quina gran afirmació!