La retallada laboral que ve

DA aposta, novament, per una important reducció de drets

Actualitzada 21/04/2017 a les 07:05

Reducció de 90 a 30 dies el termini de preavís en els acomiadaments no causals. Rebaixa de 30 a 24 el nombre màxim de mensualitats que s’han de pagar en cas de despatxar un treballador de forma improcedent. Abaratir del 50% al 33% d’increment sobre el salari base el preu de les hores extraordinàries que superin les cinc per setmana i del 75% al 33% les que superin les vuit. Baixar de 12 a 11 hores el descans obligatori entre jornades laborals i de trenta a només vint minuts el descans obligatori quan una jornada laboral duri ininterrompudament més de sis hores. Incrementar d’un mes a dos el període màxim de prova.

Aquests són només alguns dels exemples de les disposicions que inclou la reforma laboral presentada ara fa uns dies per Demòcrates per Andorra (DA). Uns canvis amb relació a una legislació que, s’ha de recordar, ja no és especialment favorable als treballadors. Unes modificacions que només traslladen a l’àmbit laboral les retallades (sí retallades) que DA ha aplicat a altres àmbits, com ara la política social, la sanitària o la funció pública.

Perquè, per molt que ho vulgui negar, aquests textos retallen drets dels treballadors. O què és, si no, reduir les indemnitzacions per acomiadament o el preu de les hores extra, entre altres mesures? Un cop més, DA es treu la careta centrista i evidencia que és un partit de dreta, alineat en l’àmbit laboral amb les mesures més neoconservadores.

En canvi, les lleis també mantenen l’aposta per dificultar al màxim l’activitat dels sindicats, un dels fets que va provocar el fracàs de l’actual legislació –situació avançada ja en el seu dia pel PS–. Perquè el que calen són organitzacions fortes, que tinguin recursos que els permetin poder defensar amb efectivitat els drets dels treballadors i convertir-se en un interlocutor vàlid a l’hora de negociar amb les patronals. De fet, els bons empresaris fa temps que ho reclamen.

Només als mals empresaris, aquells que volen empleats en precari, els pot beneficiar una regulació com l’ara proposada per DA, que novament està disposat a podar drets de les persones. Davant d’aquesta amenaça, i per evitar que es repeteixi, per exemple, el que ja va passar a la CASS, cal aixecar la veu i mobilitzar-se per expressar el rebuig frontal a aquests textos.