Cal rellançar l’economia, cal augmentar els salaris i les pensions

Actualitzada 20/04/2017 a les 21:06

Per economia productiva s’entenen totes les activitats que produeixen béns i/o ofereixen servei, a diferència de l’economia especulativa, la qual es fonamenta en tota activitat basada a generar diners a partir d’un altre producte o actiu. A Andorra hem viscut durant molt de temps de l’economia especulativa pura i dura, comprar a 5 i vendre a 10. Els diferents governs dels darrers 10 anys no han tingut en compte que aplicant les polítiques de contenció es carregaven la classe mitjana andorrana, veritable motor i la clau per a una recuperació econòmica, pal·liant que la realitat econòmica als nostres països veïns sigui tan determinant. Congelant salaris i abaratint les pensions han contribuït a minvar encara més, si cap, l’economia. La recessió empresarial que pateix la petita i mitjana empresa andorrana fa que estigui tocada de mort. Cal rellançar l’economia andorrana, cal augmentar amb pas ferm els salaris i les pensions de la classe mitjana andorrana. Sense això, l’economia del nostre país sempre estarà a disposició dels capricis de les economies dels països veïns i per tant sempre estarem a disposició que el turisme marqui la realitat de la nostra economia sense que el consum intern de la gent del país pugui representar un contrapès a aquest desequilibri. Des de la Unió Sindical d’Andorra vàrem demanar al Govern del Sr. Antoni Martí Petit que fes un esforç per augmentar pensions i salaris un 10% durant els 4 anys de legislatura, després d’una dècada de congelacions i recessions, no ens sembla gens desenraonat, amb l’objectiu de rellançar l’economia productiva del nostre país. Estem convençuts que bars, restaurants, tallers, comerços, perruqueries i un llarg etcètera de petites i mitjanes empreses ens ho agrairan, i molt. La nostra sorpresa és que si nosaltres parlem de naps ells ens contesten amb cols, si nosaltres demanem un augment de salaris i pensions, ells ens responent amb el salari mínim interprofessional.