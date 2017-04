Realitat manipulada

Actualitzada 16/04/2017 a les 06:48

Sovint em pregunto fins a quin punt la visió de les coses pot ser diametralment diferent en funció de qui te l’explica. L’hi dono voltes aquests dies, arran del darrer atac amb armes químiques a Síria, i em demano: quin és el debat real? Per què el debat és buscar una justificació a quelcom que és injustificable? Mentre el conjunt dels mortals anem mirant a banda i banda, parant atenció a aquesta batalla dialèctica, la causa de fons es manté a aquest lloc: al fons. No fos cas que llavors ens adonem de qui guanya què en aquesta i qualsevol altra guerra.

Podem estar manipulats a partir d’una d’opinió generada pels interessos d’uns o altres? Veiem el món real o el que ens fan veure? Aquests dies hem vist les imatges dels bombardejos a Síria, autèntics actes de barbàrie sense pal·liatius que, malauradament han acabat instrumentalitzats a conveniència i sobre els quals es busquen tota mena de justificacions. Hi ha veus que denuncien que es tracta d’un muntatge destinat a justificar l’actuació dels Estats Units, com ja va passar, si fem una mica de memòria, l’any 2003, quan les armes de destrucció massiva van servir de pretext a George Bush per atacar Iraq.

La lògica posa en dubte la responsabilitat de l’armada síria: les organitzacions terroristes van perdent terreny i l’armada síria ha conquerit territoris que havia perdut. I, és en aquest moment, quan la guerra li és més favorable, que Damasc cometria l’estupidesa d’utilitzar una arma inútil i provocar així el rebuig de l’opinió internacional? Si hi pot haver algú que tingui interès que es difongui una acció d’aquestes característiques, aquest no és Damasc. Qui té interès a fer creure el contrari? Trump havia guanyat les eleccions perquè la seva prioritat era ocupar-se de casa –recorden que es va manifestar l’any 2013 contrari a participar en conflictes al Pròxim Orient?– Ara, observem com l’establishment portarà els Estats Units cap a una guerra que afavoreix els poderosos i posarà el món davant d’un escenari d’incertesa i de perills.

És urgent articular un moviment antibèl·lic a escala global que utilitzi mecanismes que ens assegurin la veracitat de la informació i ens protegeixin dels lobbys que decideixen més per sobre de les nacions. Necessitem mitjans que analitzin de manera ponderada i veraç allò que està passant arreu del món.