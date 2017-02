Avançar cap al dret a vot dels residents

Actualitzada 10/02/2017 a les 06:46

Se cercava conèixer el suport de la ciutadania a la idea que els residents puguin votar a les eleccions comunals. Per això, la Unió Sindical d’Andorra (USdA), el Sindicat Andorrà de Treballadors (SAT) i el Sindicat de Treballadors del comú d’Andorra la Vella (Sitca) han plantejat una campanya massiva de recollida de signatures. A l’espera de la valoració definitiva per part dels sindicats es podria dir que ha estat un èxit.

Dimecres passat el PS feia lliurament als sindicats d’una seixantena de signatures que havia recollit d’entre els seus membres. Val a dir que la quantitat no és l’important vist que molts militants sensibilitzats amb la qüestió ja havien firmat per una altra via. El que sí que és important és que dins de la coherència del partit es va voler donar suport a aquesta iniciativa provinent del moviment sindical.

Cada dia més a Andorra hi ha nacionals sensibilitzats amb l’obertura de la rígida Llei electoral. Una llei que es va aprovar el setembre de l’any 1993. És claríssim que el gran pas que es va fer llavors ha quedat totalment desfasat. D’una banda, perquè Andorra no és el país que era fa gairebé 25 anys i, de l’altra, perquè avui en dia aquesta llei no s’adapta a les expectatives de la ciutadania.

Però també hi ha una demanda important de ciutadans residents no nacionals que voldrien tenir un paper actiu als processos electorals dels comuns. És clar que la seva voluntat és poder triar els representants que han de gestionar els impostos que paguen. I aquesta és una bona notícia. Que persones no nacionals vulguin participar en la vida política vol dir que tenen ganes d’integrar-se a un nivell superior al que estan actualment.

I finalment no és tan difícil, tot es basa en voluntat política. En aquest cas es podria debatre sobre els anys necessaris de residència per poder votar, la necessitat o no d’una reciprocitat basada en la nacionalitat o altres aspectes que serveixin per permetre amb totes les garanties un mateix tracte dels residents a Andorra com dels andorrans residents a altres països.

Ja va sent l’hora que els conservadors deixin de fer comptes electorals i facilitin la integració i consolidin el capital humà a través de la cessió d’alguns drets polítics. Seria una molt bona notícia per al país.