Cotització d'autònom

Actualitzada 07/02/2017 a les 22:16

Els treballadors per compte propi (altrament dits autònoms), ens haurem de “rascar” una mica més la butxaca per alimentar els ingressos de la CASS. Ha augmentat el salari mitjà. Segons Govern, és el que tots cobrem. Segons el ministre de Finances, ja disposem de les bonificacions necessàries. Tampoc és tan exagerat, cotitzarem cada mes 204,14 € a la branca general (qui no s’ho gasta en metges?), cotitzarem també 244,96 € a la branca de jubilació (això ho recuperarem algun dia?). Total: 449.10 €, una misèria comparat amb el que guanyem tots plegats? Tampoc ens hem “d’acollonir” tant, ja que segons l’antic director de la CASS, les cotitzacions haurien d’augmentar un 2% cada any. Total, que no ens podem queixar... I no val la pena que ens queixem, ja que mai estudiaran un salari mitjà adequat a cada sector, empresa, ofici o benefici, tam poc saben com fer-ho. El que tan sols saben calcular, amb un full de càlcul evidentment, són mitjanes salarials i tractar tothom per igual, vingui del sector que vingui, equiparant els autònoms amb assalariats com per exemple del sector financer o públic. Estic d’acord que també es tenen en compte altres sectors menys afavorits, com pot ser el comerç, la construcció, el servei domèstic... Però la famosa “mitjana” és totalment injusta i es troba sobrevalorada per altres factors amb els quals els autònoms no tenim res a veure. Per això, el que s’hauria de tenir en compte és la “mediana” (en català es diu igual) i deixar-nos estar de ximpleries, que tampoc s’aplicaran mai, com la de pagar la cotització segons els ingressos. Què diantre tenen a veure els ingressos amb els beneficis?