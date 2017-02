Desprestigiar la política

Amb aquestes declaracions el que fan realment és desprestigiar-les més

Fa dies que s’ha admès a tràmit una querella contra el ministre Jordi Cinca per uns suposats fets delictius succeïts 20 anys enrere, motiu pel qual haurà de declarar en seu judicial.



Vull remarcar que aquesta querella en cap cas sorgeix d’una investigació policial, ni hi ha cap indici que allò que s’hi diu tingui cap veracitat. Tampoc fa referència a cap actuació feta per ell mentre tenia cap responsabilitat pública. Amb tot, no han trigat a aparèixer comunicats i declaracions dels partits de l’oposició demanant-ne la dimissió i/o destitució. Una vegada més.



Fa temps, i per altres fets succeïts en aquell moment, em preguntava públicament a qui beneficia tot això? Ara torno a trobar força encertat que ens fem la mateixa pregunta. A qui beneficia que ara, 20 anys després d’uns suposats fets sense demostrar, es tiri endavant aquesta querella? Continuo pensant que en aquest cas, com altres que s’han succeït, només hi ha una finalitat òbvia: desgastar i fer caure el Govern. I, malauradament, algunes d’aquestes accions han trobat seguiment per part de les forces polítiques a l’oposició, col·laboradors necessaris.



M’agradaria veure si aquests que avui demanen públicament el cap de Jordi Cinca farien el mateix en la se­va mateixa situació. M’agradaria saber si sempre que algú que ha ostentat un càrrec públic i ha hagut de declarar a la Batllia se li ha demanat que dimitís o se l’ha cessat. Tinc la sensació que això només val per als que tenen la responsabilitat de governar en aquests moments.



M’agradaria que diguessin clarament que volen que qualsevol persona que tingui un càrrec públic hagi de renunciar-hi pel sol fet de ser investigat. Que és igual el dret de presumpció d’innocència en política. Que no hi ha confiança en el nostre sistema judicial.



No cal que jo surti a defensar la persona de Jordi Cinca: la seva trajectòria, implicació i dedicació en l’àmbit públic i les polítiques que ha tirat endavant l’avalen. I els que confiem en l’Estat de dret confiem en aquest per esclarir els fets. Però sí que vull defensar l’honorabilitat dels que estan en política i les institucions i, amb aquestes declaracions, que segons ells fan per mirar pel bon nom d’aquestes, allò que fan realment és desprestigiar-les més.