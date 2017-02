Austeritats

Actualitzada 05/02/2017 a les 07:46

El titular deia, El capitalisme es basa en supòsits despietats, antihumans. Les paraules són del filòsof nord-americà Noam Choms­ky, que prop dels 90 anys con­tinua en plena forma. El mitjà que se’n feia ressò –d’entre un grapat– és premsa digital alternativa (CTXT). El mateix dia en què llegia l’entrevista, la premsa seriosa es feia ressò de les recomanacions que l’FMI feia per a Espanya. Abans d’entrar-hi voldria recordar que els darrers mesos la percepció de la situació econòmica de crisi al nostre entorn ha canviat positivament, malgrat el moltíssim camí que queda per a revertir-la. Bé, doncs tot i aquesta aparent millora i les moltes veus qualificades que han esventat la inutilitat de les polítiques d’austeritat implementades per organismes internacionals i governs per salvar-nos del desastre, l’FMI continua enrocat. L’ens guardià i garant del neoliberalisme pur i dur, demana que Espanya endureixi el mercat laboral simplificant contractes i amb polítiques actives més estrictes. És a dir, que s’apugin impostos indirectes com l’IVA, etc., etc. Des de la patronal CEOE s’hi han afegit posicionant-se contra una pujada salarial. I reconeixent sense cap mena de vergonya que l’atur només pot baixar gràcies al “treball de baixa qualitat”–que ni així–. Amb un parell! De què es queixa la gent si hi ha feines de merda amb sous miserables per a donar i subcontractar? Per cert, la directora de l’FMI i apòstol de la moderació, Christine Lagarde, que l’any passat va ser jutjada i condemnada –sense pena– per negligència en desviament de fons, en sis anys s’ha cobrat més de dos milions d’euros.