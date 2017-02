Qui serà el nostre Copríncep?

Actualitzada 03/02/2017 a les 06:58

França afronta una cursa electoral transcendental amb l’Elisi com a meta final. Els comicis en què s’ha d’escollir el pròxim president de la República, però, també tindran una gran importància a Andorra. No hem d’oblidar que, de retruc, també s’elegeix qui serà un dels nostres Coprínceps. Una cursa que ha guanyat els últims dies en incertesa arran dels darrers fets ocorreguts.

Perquè no es pot negar. Pocs apostaven per una altre resultat en primera volta que no fos el salt cap a la ronda definitiva del candidat de la UMP de dreta, François Fillon, i de l’aspirant del Front Nacional, de l’extrema dreta, Marine Le Pen.

En unes setmanes, però, la concatenació de diversos fets pot comportar canvis en el panorama. Per una banda, el Partit Socialista ha celebrat un procés de primàries obertes a la ciutadania que ha tingut més èxit del que alguns preveien i que ha permès apostar per un candidat, Benoît Hamon, que pot representar una alenada d’aire fresc per al PS i, sobretot, que té la possibilitat d’engrescar votants progressistes que no haurien donat suport a un altre candidat més oficialista vista la mala valoració que els francesos estan atorgant a l’actual president, François Hollande.

Cal veure també ara com evolucionen les candidatures d'Enmanuel Macron i de Hamon i si existeix algun escenari de convergència o qualsevol altra situació que pugui permetre que una opció més progressista i europeista pugui arribar a ser present en la segona volta tenint en compte les peculiaritats del sistema electoral francès.

Caldrà veure els propers dies l’evolució dels fets i particularment l’aclariment de les informacions que apunten (avui) directament el candidat Fillon, ja que de la seva resolució en pot dependre de forma important el resultat final de la cursa presidencial. Més aclarida sembla a hores d’ara l’actuació que el Parlament europeu ha emprès vers Marine per malversació de fons. Caldrà veure com pot acabar afectant el seu suport popular, fins ara, força indiscutible.

Moltes incògnites doncs a resoldre i uns escenaris que potser (o potser no) podrien canviar substancialment els propers dies i que seguirem amb atenció des del nostre país.

#1 Pere

(03/02/17 08:41)