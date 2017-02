La casa natal d'Adolf Hitler serà enderrocada

La finalitat és impedir que l’edifici adquireixi una força simbòlica dels seguidors nazis

Feia temps que es debatia sobre el futur de la casa on va néixer Adolf Hitler (1889-1945), l’antic dictador nazi, ubicada a la població austríaca de Braunau am Inn. Els seus fanàtics seguidors eren partidaris de conservar-la amb el perill que la convertissin en santuari. D’altres demanaven que fos enderrocada. Finalment el govern d’Àustria hi ha posat el punt final acordant la seva demolició. Crec que és una decisió encertada que no agradarà als seguidors de l’autor del llibre Main Kraft (La meva lluita) que pretenen ressuscitar l’antisemitisme, la xenofòbia i la discriminació en la societat de parla alemanya.



El ministre de l’Interior austríac, Wolfang Sobotka, va informar que la casa seria enderrocada i que després el solar, l’habitatge, “serà lliurat al municipi per a fins caritatius o fins oficials”.



Hitler hi va néixer el 20 d’abril del 1889. L’any 1938, després de l’annexió d’Àustria per l’Alema­nya nazi, l’edifici fou comprat per Martin Bormann, un estret col·laborador de Hitler, convertint-lo en centre cultural. Després de la II Guerra Mundial (1939-1945) l’edifici fou recuperat pels seus anteriors propietaris i s’hi instal·là una biblioteca i més tard una escola, un banc, un institut tècnic i finalment una llar per a joves.



Posteriorment aquesta casa havia estat llogada a la propietària per l’Estat austríac i el municipi de Braunau per evitar que es convertís en un lloc de culte o santuari nazi. Una tendència que lluny de retrocedir està agafant força. El juliol de l’any passat el govern d’Àustria va aprovar una llei per expropiar-la. L’edifici estava sota protecció arquitectònica per tenir uns fonaments del segle XVII (aquesta part quedarà salvaguardada).



La sàvia decisió del govern austríac va ser presa després que una comissió formada per tretze experts (historiadors, jutges i un representant de la comunitat jueva austríaca) arribés a l’acord que sigui enderrocada amb la finalitat d’impedir que l’edifici adquirís una força simbòlica dels seguidors nazis.



Els humans per donar suport a les nostres conviccions alimentem símbols, gestos, banderes, llocs per reforçar les nostres creences. I ho podem fer en positiu o en negatiu. En positiu: quan ho fem per revalorar una persona i la seva obra. Se m’acut ara la conservació de la casa natal de Mozart (Salzburg, Àustria) que crec que tothom estarà d’acord que va ser un geni universal de la música i per tant és del tot justificat que allà on va néixer sigui considerat com un santuari, un lloc de culte.



I en un àmbit més familiar i sense abandonar el terreny musical la conservació de la casa natal de Pau Casals al Vendrell, ja que no crec que ningú negui la seva categoria musical amb el seu violoncel o la seva faceta política. Potser el lloc més emblemàtic en l’àmbit mundial és la ciutat de la Meca (Aràbia Saudita), on va néixer el profeta Mahoma i on els musulmans acudeixen cada any massivament. Un altre és Jerusalem, entorn al naixement i vida de Jesucrist. Aquest és un focus que atreu milers de cristians.



Cada país, cada regió, cada poble, cada religió té els seus éssers més estimats que a vegades mereixen l’atenció de veure que les cases natals on van néixer s’han convertit en lloc de difusió de la seva personalitat i la seva obra. A Mataró –i ja em perdonaran que parli de la meva ciutat de tant en tant– estem celebrant els 150 anys del naixement de Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) i cent de la presidència de la Mancomunitat de Catalunya (1917-1923), i a part de diversos actes que es portaran a cap hi ha pendent la conservació de la seva casa natal del Carreró, número 39. La propietat l’ha posat en venda i l’ajuntament va acordar recentment suspendre el permís d’obres per a un any. Seria oportú que la casa natal fos declarada bé d’interès històric local. Seria un bon colofó d’un serial que fa anys que dura arran d’una petició de 850 ciutadans i més de 40 entitats locals el 2009 i que ara sembla que està a la recta final. La casa es podria destinar com a Quilòmetre zero de la ruta Puig i Cadafalch de Mataró. És una manera de valorar la figura d’un dels mataronins més il·lustres. En negatiu: quan un lloc es converteix en santuari d’idees contràries als drets humans com seria el cas de la casa natal d’Adolf Hitler a Braunau am Inn que ara el govern austríac ha acordat enderrocar.



Em ve a la memòria que quan als EUA (amb Barack Obama encara a la presidència) es va ordenar assassinar el líder de l’organització terrorista al-Qaida, Ossama bin Laden (va ser el 2 de maig del 2011), acusat de comandar els greus atemptats ter­roristes als EUA l’11 de setembre del 2001, es va tenir molta cura de no enterrar el seu cos enlloc per evitar precisament que es convertís en un santuari per als seus seguidors, i si mal no recordo les seves despulles foren tirades al mar.



Cal preservar les cases natals d’aquells personatges que han estat exemplars i que es converteixen en santuari en positiu, en un focus de la seva vida i obra. Les cases dels tirans i dictadors han de ser –com la d’Adolf Hitler– enderrocades.

