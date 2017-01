Avançar cap a l'acord d'associació

A Andorra, totes les èpoques de bonança han vingut per moments d’obertura

Actualitzada 23/01/2017 a les 21:28

Des de l’inici de les negociacions de l’acord d’associació sempre s’ha posat el tema de la perdurabilitat del sector del tabac i les franquícies comercials com un tema cabdal. Europa ha entès que s’ha de trobar una solució a aquesta problemàtica i això ha permès que Andorra pugui fer propostes concretes al respecte. Andorra obre la possibilitat a modernitzar els mecanismes de funcionament de l’acord duaner, introduint-los dins del marc de l’acord d’associació, i deixant clar, però, que s’han de mantenir els efectes de l’acord duaner. Per altra banda, la UE obre la porta a mantenir les particularitats del sector del tabac i, a més, obre la porta a fer una anàlisi individual de la resta de productes agrícoles per tal de veure quin règim interessa més de mantenir. Un avenç molt significatiu. Cal recordar que el règim actual afavoreix molt el sector del tabac però en canvi molts d’altres productes es veurien beneficiats d’estar dins del règim harmonitzat. Tota negociació requereix d’un temps en el qual cada part treballa, madura i analitza les propostes i és aquest treball el que permet que les negociacions avancin. És en aquests moments del procés negociador quan cal, més que mai, mostrar la força de la unió d’Andorra vers aquesta negociació i, malauradament, hi ha forces polítiques que això encara no ho han entès. Un és més útil defensant les seves conviccions polítiques des d’una taula on es prenen decisions que no des de les columnes dels diaris. Ara estem en un bon moment en el qual Andorra pot posar sobre la taula solucions, però solucions realistes per trobar un acord que beneficiï totes les parts. Pensar que Andorra pot quedar al marge d’Europa és no entendre la realitat. Avui, a Europa i el món, hi ha una discussió sobre societats obertes o tancades, d’economia global o de proteccionisme, i cal deixar clar en quin dels dos grups volem que estigui Andorra. A Andor­ra, històricament, totes les èpoques de bonança han vingut per moments d’obertura, des de les mines de ferro al turisme. Les oportunitats de futur vindran novament d’aquesta obertura. Centrar el debat de la conveniència o no de l’acord d’associació només amb el tema del tabac és un error greu, i els qui ho fan demostren que no han entès per què es busca aquest acord d’associació.