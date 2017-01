Adéu, Barack

Ens ha ensenyat una nova manera de fer política i sobretot de com mostrar-la a la gent

Va arribar a la Casa Blanca el dia 20 de gener de l’any 2009 i el va deixar el 20 de gener del 2016. Vuit anys de presidència dels Estats Units que ens han ensenyat una nova manera de fer la política i sobretot de com mostrar-la a la gent.



Va arribar ple de projectes, de noves expectatives i amb la intenció de fer dels Estats Units i el món un lloc millor. Se’n va amb una part de l’objectiu assolit, també amb algunes mancances i impediments, amb la sensació que hauria volgut fer molt més, però que tenia les mans lligades, que els seus actes també estaven condicionats per totes les circumstàncies que envolten el poder.



Però, per a molta gent, entre els quals m’hi sento formar part, Barack Obama ha estat un bon president per al seu país i per la resta del món.



Si ens preguntessin si el nostre planeta és més segur ara o quan ell va arribar, probablement escolliríem la segona opció.



Ha estat un president pròxim, planer, i ell i la seva família sempre han estat molt a prop de la gent. Dels quaranta-cinc presidents que fins al moment han ocupat la presidència dels Estats Units cap ha estat tan pròxim, cap ha donat tantes explicacions sobre el que volia fer, i ningú s’ha compromès com ell perquè la gent pogués ser més lliure i els seus ciutadans tinguessin la possibilitat d’accedir a la sanitat pública. Ha estat una feina constant i metòdica que ha derivat en un millor posicionament envers el canvi climàtic, els matrimonis entre persones del mateix sexe i l’atenció mèdica. Sota el seu mandat s’han creat quasi 12 milions de llocs de treball, l’atur s’ha reduït quasi un 5%, i la situació de l’economia americana és molt millor que quan ell va arribar.



Però el món és com és i les eleccions han deixat la continuació de les seves reformes i Hillary Clinton lluny de la Casa Blanca. I tot el que ha costat construir en vuit anys, desapareixerà molt més ràpid del que suposaven.



El primer dia de mandat el seu successor ha eliminat del web de la Casa Blanca qualsevol referència al canvi climàtic o als drets assolits pels homosexuals.



També s’ha carregat la versió en espanyol de la mateixa pàgina: tota una declaració d’intencions. Malauradament, ja tindrem ocasió de parlar, escoltar i empassar-nos bestieses i animalades. Avui no cal donar-li més espai.



Barack Obama se’n va i ho fa per la porta gran, amb una elegància que ja forma part de la nostra generació, dels anys que hem viscut amb ell la seva presidència.



Hi ha persones que deixen una empremta inesborrable, hi ha gent que és molt gran i a qui no se li pot demanar molt més. Ho ha fet bé, i sí, segurament, tal com ell volia: el món avui és una mica millor.