El mercat del col·leccionisme: una part de la nostra ànima

Actualitzada 23/01/2017 a les 06:40

Antoni Armengol Vila

Durant el 2016 la nostra parròquia s’ha vist privada d’una activitat que feia anys s’adreçava als col·leccionistes i també als turistes que ens visiten els caps de setmana: el mercat del col·leccionisme dels dissabtes al matí, que estava situat a la plaça de la Rotonda.

Som molts els que trobem a faltar aquella trobada en la qual podíem adquirir llibres, postals, segells o qualsevol altra curiositat sobre Andorra. I això sense oblidar la trobada amb els veïns i amics, no només de la nostra par­ròquia, i que aprofitàvem per comentar l’actualitat setmanal. En una paraula, allò que s’anomena fer poble. Sí, fèiem poble i també cultura popular. Tot mentre vè­i­em que els turistes s’interessaven per aquells símbols que ens identifiquen.

La corporació comunal actual va decidir prescindir d’aquest mercat perquè, segons se’ns va dir, no estava a l’altura de la par­ròquia ni tenia cap connotació cultural. I de cop i volta, l’any 2016, el comú de la capital va decidir que no autoritzava més aquell mercat del col·leccionisme dels dissabtes. La cònsol major d’Andorra la Vella, la Sra. Marsol, amb el seu equip comunal, és ben lliure de decidir que no vol que aquest tipus de mercats es facin a Andorra, però res ens impedeix que reivindiquem que ens retornin allò que consideràvem nostre i que s’havia conso- lidat.

Aquest tipus de mercats existeixen a totes les ciutats del món i, més enllà d’afavorir les relacions interpersonals, faciliten el coneixement de la nostra cultura popular. També reflecteixen pràctiques de la vida quotidiana i ens permet donar-nos a conèixer millor als nostres visitants, no només com a una ciutat plena de comerços, sinó també com a una ciutat amb ànima.

La majoria comunal pot decidir que només fomentarà la cultura adreçada a una elit social, però altres ciutadans, gent del poble, volem manifestar que també volem, reivindiquem, que ens retornin el nostre senzill, petit però molt nostre, mercat del col·leccionisme de la plaça de la Rotonda dels dissabtes al matí.

Tant de bo que el 2017 faci realitat aquest somni!