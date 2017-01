Un nou Fitur sense canvis

Actualitzada 19/01/2017 a les 21:32

Reconec d’entrada que no m’he desplaçat fins a Fitur, per la qual cosa escric a partir de les cròniques periodístiques i del comunicat oficial del Govern. M’haig de creure, doncs, que s’hi reflecteix tot el que Andorra Turisme està venent en un dels millors aparadors turístics que tenim. El titular m’engresca i em convida a llegir la nota: Andorra presenta a Fitur les novetats culturals i esportives del 2017. La decepció, però, reneix a mesura que vaig llegint el comunicat. Una frase entremig ens diu que s’han donat a conèixer “els diferents esdeveniments culturals que tindran lloc a Andorra durant l’any 2017...”, però aquests esdeveniments, si hem de fer cas de la nota del Govern, es redueixen al nou espectacle del Cirque du Soleil , a la propera inauguració del Museu Thyssen i, ja cap al final del comunicat, també s’inclou la presència del patrimoni cultural del romànic. Per als nostres gestors de la cosa turística, la cultura del país es redueix a un espectacle pagat, un museu encara per estrenar i el sempre recurrent valuós patrimoni del romànic. Em costa de creure que un país que té dues manifestacions culturals declarades patrimoni de la humanitat per la Unesco, com la vall del Madriu i la festa de les falles, les obviï a l’hora de mostrar-se al món. Soc conscient que piquem ferro fred. Que les mentalitats sobre quin país volem i quin tipus de societat fomentem a partir de la política turística sovint esdevé impossible canviar-les. Però és molt trist veure que les dinàmiques no canvien, que els nostres gestors són incapaços d’aprofitar el valuós patrimoni que tenim per vendre país i crear imatge.