Davant la càmera

Actualitzada 13/01/2017 a les 21:17

L’aparença ens pot confondre, enlluernar i fer perdre fins i tot el nord. S’acaba de publicar a la revista Journal of Public Economics un estudi elaborat per tres investigadors residents a Suècia i Alemanya. L’estudi analitza com la bellesa pot posicionar millor un polític davant els votants i conclou que els més guapos són de dretes. L’estudi se centra bàsicament a Europa, Estats Units i Austràlia . Els investigadors, que utilitzen estudis anteriors per evolucionar-los, identifiquen que la relació entre aparença física i vots és més elevada entre els electors amb menys coneixements polítics i que veuen molta televisió. Diuen que els votants de dretes donen més importància a l’aspecte físic, motiu pel qual els polítics de dretes són normalment més guapos que els d’esquerres. Anteriors estudis sobre el físic i l’èxit polític motiven que un bon aspecte físic pot incrementar la intenció de vot d’un candidat fins a un 7%. En la política, a més de la bellesa juga també un paper determinat el poder comunicatiu del candidat. Desenvolupar-se bé davant la massa i tenir un bon discurs complementen el prototip del candidat dels media. Quantes vegades no hem sentit allò que davant no saber a qui votar, perquè desenganyem-nos la majoria no s’han llegit mai un programa electoral, algunes persones opten pel que fa més cara de bona persona o el que és més atractiu o simplement el que comunica millor. La política no és un joc i el president d’un país té a les seves mans el nostre futur i el de les properes generacions. Així que si votem fem-ho a consciència, que si no passa allò que trobem un personatge com Donald Trump al Despatx Oval i mireu que guapo no n’és, precisament.