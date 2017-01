Vell any nou

Actualitzada 11/01/2017 a les 21:21

L’edició digital de The Mirror recollia dimarts una estadística feta pública per un portal de cites extraconjugals segons la qual els primers dies de gener, i especialment el segon dilluns després de Nadal, és l’època de l’any en què més gent decideix fer el salt a la parella. En concret, el portal, que té més de tres milions de membres, va registrar dilluns passat un increment en les inscripcions del 320 per cent amb relació a la mitjana de tot l’any. Segons un portaveu del portal, “aquest resultat reflecteix una legítima necessitat humana: divertir-se i pensar en un mateix”. Aquesta justificació, d’altra banda força discutible, no explica per què el desig de ser infidel creix tant precisament després del parèntesi anual en què mitja humanitat fa l’intent, més o menys sincer, de creure (o si més no, de fer veure) que amb una mica de bona voluntat i d’amor fraternal tots seríem més feliços i viuríem en un món millor. Tanmateix, un cop canviem de calendari i tornem a la rutina habitual, la majoria de mortals ens hem d’enfrontar amb una realitat incontrovertible: tot segueix igual; l’any nou és, òbviament, la mera continuació del vell; de bona voluntat n’hi ha la justeta, i gràcies; els problemes que havies volgut oblidar segueixen pendents de solució, si no s’han agreujat, i a sobre en tens algun més pels excessos de les celebracions recents. Així les coses, i al marge de consideracions morals, no costa gaire creure que hi hagi gent que s’agafi al primer que se li acut per “satisfer una gran desig de llibertat”, que és el que respon la majoria d’enquestats sobre el motiu per inscriure’s al portal. Talment com l’any passat.