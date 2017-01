Processats BPA

Actualitzada 10/01/2017 a les 21:40

Amb aquest nom els anomena el Diari. Jo ja no sé si es diuen així, o investigats, encausats, imputats, inculpats... Són més de 20 persones a les quals el fiscal demana una sèrie de sancions econòmiques i uns quants anys de presó, que ja veurem tard o d’hora com queda “tot plegat”. Molta gent pensa i diu que “ells” no tenen cap culpa, doncs es limitaven a fer la seva “feina” complint ordres “superiors” i que no podien fer altra “cosa”. Personalment, tinc els meus dubtes sobre el tema en qüestió. Per la meva professió de comptable tinc les mateixes responsabilitats i ho tinc signat, rubricat i jurat, igual que qualsevol d’ells. L’article 46 de la Llei 28/2008 obliga a declarar operacions sospitoses, “tots els subjectes obligats tenen l’obligació de declarar a la UIF qualsevol operació o projecte d’operació respecte de la qual hi hagi sospites de blanqueig de capitals...” Els subjectes obligats són els components operatius del sistema financer, entre altres...



També són objectes obligats no financers: els professionals comptables externs, assessors fiscals, auditors, economistes, gestors, notaris, advocats... les persones físiques o jurídiques que, en l’exercici de la seva professió realitzen, controlen o aconsellen operacions de moviments de diners...



No val, doncs, dir: “Jo complia ordres.” Segons el Codi de relacions laborals, article 44: “l’objecte del treball no pot ser contrari a l’ordre públic”. Article 46: “la persona treballadora pot negar-se a executar les ordres donades per l’empresa quan siguin contràries a la Llei”. Que cadascú en tregui la seva opinió.