Les conseqüències de la grip

Aquests dies som molts els que hem patit la grip que degut a les condicions climàtiques s’ha fet sentir

Actualitzada 09/01/2017 a les 07:42

Una grip que ha vingut amb virulència i que ha provocat que alguns hàgim hagut de romandre al llit més o menys dies.

Mentre em recuperava pensava que tot i la malaltia soc afortunada, ja que no m’ha calgut agafar una baixa laboral. Aquest fet m’ha fet pensar en les persones que han patit o pateixen la grip però no han pogut agafar la baixa laboral degut a la disminució del pagament per prestació per malaltia comuna que es va aplicar en la reforma de la Llei 18/2014 de la CASS.

En aquell moment, i durant el debat al Consell general, ja vàrem advertir que aquesta retallada en la prestació per malaltia afectaria de forma considerable les malalties infecto-contagioses, com ha estat aquesta grip.

Els experts sanitaris van advertir que ens trobàvem en un procés epidèmic perquè la taxa d’incidència: per sobre dels 122,6 casos per 100.000 habitants, la situava molt per sobre dels límits normals. Una de les mesures més importants que han recomanat és la protecció i la prevenció a través d’evitar el contacte amb altres persones per evitar la transmissió i el contagi a d’altres. Tot i les recomanacions, segurament moltes persones han continuat amb la seva activitat laboral, i segurament automedicant-se per poder fer front a les responsabilitats laborals. I segur que no per voluntat, sinó per necessitat.

No sempre estar tants dies sense cobrar s’ho pot permetre la majoria de la gent, i cobrar a partir del quart dia el 53% de la base de càlcul, tampoc. La reducció del salari resulta molt important.

No poso en dubte que hi ha hagut excessos, tant a l’hora de donar baixes com de demanar-les, moltes d’elles han estat relacionades amb temes més laborals que de salut, i això posa tothom en el mateix sac.

Potser el que caldria és fer més seguiment i no tant retallar, entendre que si aconseguim fer una gestió totalment acurada per part de tots podrem arribar a aconseguir que les persones es puguin quedar a casa recuperant-se d’una malaltia contagiosa en fase epidèmica i evitar així la seva propagació, i amb una prestació per malaltia adequada que no posi en perill la molt precària situació econòmica de la majoria dels ciu-tadans.