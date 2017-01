Actualitzada 07/01/2017 a les 06:46

Què t’inspira? Hi ha llocs, moments, coordenades, músiques, llibres, olors… persones que inspiren. Les muses del segle XXI on trobadors moderns busquen la font i essència de la il·lusió. Com la nit de Reis per als nens, o l’amor adolescent, la màgia de la fantasia… No heu tingut mai la sensació d’estar en un lloc especial, o potser un lloc on sense haver-hi anat mai tenir la sensació de reconèixer-lo? Un espai-temps on conflueixen unes energies inspiradores, on t’envaeix una sensació de benestar i on sembles tocar el cel. Moment de la vida en llocs concrets que han estat fets perquè els trobessis, estaven allà esperant-te. He tingut aquesta sensació en diversos espais geotemporals. Sobretot en viatges, on estar més relaxat t’obre a noves percepcions. Llocs desconeguts on et trobes i on tornaràs perquè t’estan esperant. I si fos així, i si hi ha llocs amb màgia? Penseu-hi un moment… He trobat aquesta inspiració en llocs molt diversos, per exemple a les muntanyes de la rosada Petra davant del monestir després d’un ascens d’hora i mitja entre roques, o prenent una copa davant els penya-segats excavats en roca a les terrasses naturals davant el mar de Santorini, he percebut la força que hi ha dins de Sant Pere del Vaticà, i una impressionant sensació davant el paisatge àrid del Gran Canó del Colorado o a l’esplanada de les Piràmides d’Egipte. Llocs on sempre vull tornar, on el temps s’atura com si es tractés d’una pel·lícula, on la màgia t’envolta i de sobte i després de sentir-te perdut saps on vas, convençut i fidel a tu mateix i els teus instints. Potser només són imaginacions, potser no... Però m’encanta viure-ho així.