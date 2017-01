Hem de continuar treballant

Feia anys que no es veia tant moviment a la parròquia d’Andorra la Vella, i ens en congratulem

Conxita Marsol

Escric aquestes línies després de constatar que Andorra la Vella està vivint unes festes de Nadal plenes d’alegria per la gran quantitat de persones, tant d’Andorra com de fora que ens visiten. Feia anys que no es veia tant moviment a la parròquia, i ens en congratulem. Al marge d’altres factors, estic convençuda que el poblet de Nadal, la nova il·luminació nadalenca, la conversió per a vianants de part de l’avinguda Meritxell, així com l’esforç dels nostres conciutadans per tenir uns establiments atractius i uns carrers nets, hi ha contribuït decididament.

L’afluència de visitants, especialment amb vehicle, com- porta sovint incomoditats a nivell circulatori, i des del comú estem decidits a fomentar, durant aquest 2017, una política activa, decidida i valenta d’aparcaments per fer més agradable l’estada de les persones que venen a la par­ròquia.

Vull aprofitar aquest article per opinar sobre el reportatge publicat aquest dilluns 2 de gener en aquest mateix Diari titulat Caos sense urbans i que parla del col·lapse circulatori els dies previs al Nadal. La situació és certa, això ha passat: tots plegats hem pogut constatar una clara manca d’efectius als carrers durant aquests dies.

Ara bé, no vull que passi desapercebut que el cos d’agents de circulació d’Andorra la Vella està format per una plantilla de grans professionals, implicats i motivats. El problema és la mala estructuració i organització d’aquest servei a conseqüència de les decisions adoptades al llarg dels anys, fet que ha creat uns hàbits i unes formes de treballar que fins ara, ho reconeixem, encara no hem sabut reconduir.

La crítica generalitzada no és bona, i primer cal conèixer a fons la problemàtica. Durant aquest primer any hem estat analitzant el servei de circulació comunal, n’hem constatat les deficiències i hem començat a aplicar modificacions, com ara dotar als agents de material (vehicles i vestimenta), aspecte sobre el qual existien greus mancances. També hem començat a treballar en l’organigrama del departament, amb la directriu clara que volem més presència d’agents als carrers de la parròquia.

No ha estat suficient, però hi seguirem treballant, no només perquè el servei de circulació del comú d’Andorra la Vella ofereixi un millor servei al ciutadà, sinó per portar encara més visitants a la parròquia, i que aquests tinguin una estada i una experiència ben agradables.

Tenim un projecte i el tirarem endavant. Feliç 2017.



*Conxita Marsol, Cònsol major d’Andorra la Vella