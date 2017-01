Els nostres desitjos per al dia de Reis

Tenim la il·lusió que DA tregui dels llimbs les reformes tants cops promeses

Actualitzada 06/01/2017 a les 07:26

Quan llegeixin aquestes línies, segur que casa seva estarà plena de regals oberts i papers d’embolicar escampats arreu. Els Reis hauran complert amb escreix, igual que fa uns dies el Pare Noel i el Tió, l’objectiu de repartir il·lusió i felicitat.



Des del PS sabem que alguns dels regals que esperem –no per a nosaltres, sinó per a tot el país– no arribaran avui. Volem tenir la il·lusió, però, que ho faran al llarg del 2017. A la vegada, malauradament, hem de mantenir cert escepticisme. Parlo, evidentment, de les grans reformes que necessita Andorra: la del model de competències i transferències, la sanitària, la viabilitat del sistema de pensions i d’unes pensions més justes, i la de la funció pública. Una altra que també està perduda als llimbs dels demòcrates és la de l’àmbit social i laboral –regulació de vaga inclosa– tot i haver-se promès, ni més ni menys, que a tot un secretari general de l’ONU.



DA fa anys, des que va arribar a Govern, que diu que té la voluntat de tirar aquests canvis endavant. La realitat, però, és ben diferent. Entrem ja al setè any de mandat demòcrata i tot continua exactament igual, fet que evidencia que de projecte, DA en tenia ben poc, més enllà de fer el que fos per arribar a l’executiu. Des que ho van aconseguir, els avenços més significatius que ha fet Andorra –n’hi ha hagut, no es pot negar– han estat la continuïtat de mesures i actuacions ja engegades pel PS, sigui en l’àmbit de les relacions internacionals i la transparència i en sectors com ara l’educació o el cultural. De projectes propis, poca cosa. I poca cosa perquè DA continua donant la sensació de voler acontentar massa corrents interns i massa interessos. I ara, a més, surt el debat de la successió de Toni Martí, que sembla més prioritari que les grans reformes abans esmentades, que no cal dir, han de marcar, i molt, el futur d’Andorra. Un dia com avui al PS volem tenir la il·lusió que les nostres esperances es faran realitat aquest any i que DA complirà les promeses i podrem veure les reformes engegades, i a més, en la bona direcció. També tenim clar que si arriben al Consell hi treballarem constructivament per millorar-les. Esperem, creuem els dits, que al final d’any DA no ens torni a portar carbó.