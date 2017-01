Actualitzada 03/01/2017 a les 21:59

Espectacular em sembla tot l’entramat de llums de Nadal als car­rers de la parròquia d’Andorra la Vella aquest any. Encara que, a algun carrer no estan massa contents. De totes maneres, de cara a l’observador que no distingeixi massa entre carrers principals i adjacents està força ben aconseguit. És clar que ha costat els seus dinerets, diuen que uns 140.000 euros en concepte de lloguer anyal (per una durada de quatre anys). A Sant Julià de Lòria en canvi, ens costa tan sols uns 50.000 euros. No vull comparar pressupostos ni la despesa que pot fer cada comú, que en el cas de Sant Julià és pràcticament nul·la, però la quantitat destinada a aquesta darrera parròquia em sembla fins i tot exagerada pel que podem veure al carrer: quatre llums mal comptats i mal repartit, excepte a la part central, a l’antiga plaça Laurèdia, on s’hi han esmerçat una mica més que a la resta de la població. Les festes nadalenques no són precisament sant de la meva devoció, però per deixar les coses a mitges, a vegades val més no fer res. Trobo bastant penós aquest any l’enllumenat de Nadal a Sant Julià, sobretot a l’avinguda Francesc Cairat i Verge de Canòlich. Encara més si el comparem amb el cost excessiu per un envelat que ha durat quatre dies, inutilitzant un aparcament que pot ser molt útil si se’n fa bon ús. De totes maneres, segur que ens cobraran aquests 50.000 euros de despesa nadalenca d’alguna manera o una altra. Com per exemple ja han començat a fer, cobrant un euro a la nit (fins fa poc era gratuït) a l’aparcament del Camp Gran. I dit de pas, potser seria hora de canviar la tarifa d’aparcaments al web del comú.

#2 mil

(04/01/17 08:27)



#1 Millor gòndoles que balses de rafting.

(04/01/17 08:15)