Rilke vist per Roig

Actualitzada 30/12/2016 a les 06:56

L'Albert Roig –no jo, sinó el reconegut poeta, assagista i dramaturg tortosí– acaba de publicar Gos. Vida de Rainer Maria Rilke, publicat per Galàxia Gutenberg. Confesso que encara no l’he llegit, ni el tinc, però que em sedueix la idea d’endinsar-me en la seva lectura tenint en compte el caràcter que transmet l’escriptura de l’autor català i que, segons les ressenyes, ens endinsa en la vida de Rilke, personal i literària, en la que és una particular biografia del poeta de Praga. Alguns crítics qualifiquen el llibre com un dels més importants de les lletres catalanes dels darrers vint anys, i n’ex­alcen la capacitat del tortosí de reinventar la manera d’explicar una biografia. Tot i saber de la importància de Rilke i la influència de la seva poesia –coetani, per cert, amb Franz Kafka, un altre gran de la literatura mundial i de qui l’estudiós de la seva obra, Reiner Stach, n’ha publicat la seva monumental biografia–, reconec que vaig descobrir-lo amb més profunditat gràcies a l'Editorial Límits i les dues edicions de les cartes seleccionades entre el poeta nascut a l’imperi austrohongarès i l’escriptora russa Lou Andreas-Salomé que es van intercanviar durant trenta anys, entre el 1897 i el 1926. Gran feina la del Miquel Clua i el Marc Miró per haver publicat en català aquest intercanvi epistolar excepcional que esdevé una joia de l’art literari. Límits, a més de fer-nos gaudir a través de la lectura de les cartes, ens ha apropat la figura de Rilke i ens ha ajudat a entendre-la una mica més. Ara, qui tingui interès a aprofundir-hi, ho podrà fer a través del llibre de l’Albert Roig.