La salut, el principal desig per al 2017

Vull acomiadar l’any donant ànims als que estan lluitant contra la malaltia

Actualitzada 29/12/2016 a les 22:26

Durant el Nadal ens hem desitjat bones festes, felicitat, amor, sort, diners i salut. De tots aquests desitjos, el més important sens dubte és que no falti la salut. A vegades ens n’oblidem, però sense ella tot és gairebé impossible. I la realitat ens ho recorda massa sovint. Tots tenim familiars, amics, companys de feina o coneguts que estan lluitant contra una malaltia. A tots els voldria dedicar aquest article. Davant la malaltia som fràgils. Per això depenem d’un bon sistema sanitari que es recolza sobre tres potes: bons professionals, bons equipaments i bon funcionament. Les persones sobretot necessitem que el capital humà sigui el màxim de valuós. Des de metges, infermeres o auxiliars fins al darrer treballador de manteniment són la clau de volta perquè la salut funcioni. Podem estar d’acord que el servei que es dona a Andorra per part dels professionals és molt bo. Cal felicitar-los a tots ells, reconèixer la seva gran tasca i impulsar la seva millora contínua. A més, el país disposa de bons equipaments. Tot i que sempre hi ha marge de millora, es pot dir que estem ben coberts en infraestructures i instrumental mèdic. És pel que fa al funcionament del sistema que Andor­ra suspèn categòricament. El dèficit creixent n’és la principal prova. Fa anys que s’hauria d’haver posat en marxa la reforma de tot el sistema que, lluny de buscar fórmules de cara a la galeria, ha d’impulsar el Govern en solitari. La raó principal és que DA ha fet una enorme despesa en estudis i assessoraments durant més de cinc anys i hauria de disposar d’una precisa radiografia. Un cop tingui enllestit el pla d’acció, les altres forces polítiques ja veurem si ens adherim o proposem millores o modificacions. En tot cas, el nostre sistema de salut es mereix que fem el màxim d’esforços per mantenir el servei actual al malalt amb l’objectiu de millorar-lo sempre. Qui viu un mal tràngol per culpa d’una malaltia es mereix que les persones amb poder de decisió es deixin la pell perquè no es quedin a la cuneta. Teniu el compromís que per part nostra farem tot el possible i més. Voldria acabar el darrer article del 2016 desitjant sincerament molta salut a tothom i per als que avui lamentablement estiguin lluitant contra una malaltia, tots els ànims i tota la força del món.