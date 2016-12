El túnel de Tresponts serà una realitat!

La C-14 representa la columna vertebral de l’Alt Urgell i calia aquesta actuació decidida

Albert Batalla

El govern de la Generalitat de Catalunya va complir ahir un compromís fonamental amb al comarca de l’Alt Urgell. Iniciar la licitació de les obres del túnel de Tresponts amb un pressupost de 47 milions (IVA inclòs) representa dues coses fonamentals: d’una banda, l’inici de la solució definitiva de seguretat en la principal via de comunicació a la comarca de l’Alt Urgell i, de l’altra, l’inici de la inversió més important en obra nova que la Generalitat de Catalunya haurà fet la darrera dècada a tot el país en un anys marcats clarament per la crisi econòmica que també ha patit el govern.



La bona nova no acaba aquí. En pocs dies la Generalitat realitzarà una obra d’urgència d’1’5 milions que se sumarà a les que ja va fer el 2015, després del compromís amb ajuntaments de l’Alt Urgell, plataforma i veïns de la comarca.



A ningú se li escapa que aquesta és una inversió molt necessària, vital diria jo. La C-14 representa la columna vertebral de la comarca de l’Alt Urgell i calia aquesta actuació decidida per resoldre un greu problema de seguretat, com hem tornat a comprovar amb els accidents que s’han produït durant les darreres setmanes i que afortunadament no han provocat víctimes mortals.



Com a alcalde de la Seu d’Urgell i diputat al Parlament de Catalunya he seguit aquest tema molt de prop. No d’ara, sinó de quan era a l’oposició i governava el tripartit a la Generalitat. La memòria és curta, però en aquell moment en què hi havia molts més diners que ara per a inversions vaig demanar en reiterades ocasions que s’avancés en les obres de construcció del túnel, però el Govern de l’època va decidir que calia fer els projectes de les variants d’Organyà, Coll de Nargó i Oliana. Va ser un error vincular el túnel de Tresponts amb els projectes de les variants i ho vaig dir diverses vegades al conseller del moment. Un projecte, el del túnel, tenia tot el consens del món; l’altre, el de les variants, no. “Feu el túnel i ja parlarem de les variants”, els deia. No ho van voler. Al final, el túnel no va arribar, però la crisi, sí.



La petició de prioritzar Tresponts va continuar i es va incrementar amb el despreniment de pedres el 2014. En aquell moment el conseller Santi Vila i el secretari Ricard Font van adquirir dos compromisos amb nosaltres: el primer, una obra d’urgència per instal·lar proteccions durant el 2015. Així va ser, i es van instal·lar xarxes i proteccions. El segon compromís fou redactar el projecte constructiu del túnel i evidentment també es va acomplir, si no hauria estat impossible licitar les obres com ara fa el govern.



El compromís que no es va poder atendre fou, tal com volíem les institucions i la gent de l’Alt Urgell, començar les obres durant el 2016. Això té una explicació clara: el Parlament de Catalunya no va aprovar el pressupost de la Generalitat d’aquesta anualitat. Alguns dels que fins ara han posat el crit al cel són els mateixos que van impedir que el govern tingués pressupost. Per tot això el govern ha hagut de buscar una altra via per blindar l’obra, més enllà de les discussions pressupostàries del Parlament. El setembre del 2016 el departament de Territori i Sostenibilitat va aprovar el pla econòmic i financer que planifica, també econòmicament, les inversions prioritàries de la Generalitat a uns quants anys vista i en què es dona prioritat total al projecte de Tresponts. El 15 de novembre el conseller Rull m’escriu una carta per explicar-me que el govern iniciaria la licitació abans d’acabar aquest any. El dia 26 del mateix mes hi ha el malaurat accident i tenim nous ensurts a la carretera els dies posteriors. Finalment, ahir, tal com s’havia compromès el conseller, el govern inicia la licitació de l’obra per 47 milions.



Aquest fet d’enorme transcendència, que alguns han posat en dubte fins ara, suposa que durant el primer semestre del 2017 les obres seran adjudicades a l’empresa guanyadora del concurs públic i també suposa que durant el segon semestre del 2017 començaran aquestes obres, tal com ha anunciat el govern.



Ens caldrà paciència perquè un cop arrenquin els treballs s’allargaran més de 36 mesos i segur que comportarà incomoditats a aquells que hi circulem sovint. Però és evident que la millora que tindrem a la comarca de l’Alt Urgell bé s’ho val. Felicitats a tothom que ha fet possible aquest èxit col·lectiu i que el 2017 sigui un bon any.



*Albert Batalla és alcalde de la Seu i diputat al Parlament de Catalunya