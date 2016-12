Un any ple d'accions

Un any molt complex, políticament parlant, però també fructífer

Arribem al final de l’any i, com sempre en aquestes dates, és bo fer un repàs de com ha estat. Un any molt complex, políticament parlant, però també fructífer legislativament, encara que alguns s’entestin a no voler-ho reconèixer. Un any durant el qual hem aprovat la Llei del foment del vehicle elèctric i també, gràcies al pla d’ajudes atorgat pel Govern, s’ha aconseguit la matriculació de més de 170 vehicles; hem ratificat l’acord de París sobre el canvi climàtic al si del qual Andorra s’ha compromès amb un ambiciós pla de reducció d’emissions i aposta pel medi ambient que ens situarà al capdavant en aquest tipus de polítiques. També aquest any hem modificat la Llei de FEDA introduint aquells elements que ens permetran tirar endavant el tan necessari pla d’infraestructures energètiques. Un any en el qual s’ha aprovat l’intercanvi d’informació fiscal i diversos CDI que demostren una clara voluntat d’anar cap a l’homologació i cooperació internacionals, de reforçar els nostres mecanismes de control i d’apostar per l’obertura econòmica com a motor del canvi per al nostre país. Un any durant el qual s’ha dut a terme la reforma de la Llei de la justícia i del Codi Penal, reformes que han de garantir tenir una Justícia amb recursos, eficient i que, en definitiva, doni resposta a les necessitats de la ciutadania. Un any en què hem aprovat la Llei de designació de carreteres, que permet una gestió més àgil i eficient d’aquestes infraestructures, permet la seva construcció aplicant criteris de sostenibilitat i protecció del medi ambient, i permetrà solucionar problemes històrics d’ordenació en diverses zones del país. Un any en el qual també hem fet tot el desenvolupament reglamentari i d’actuacions de la Llei de serveis socials i sociosanitaris, marc que, tal com es va veure en el debat monogràfic fet al Consell, ha permès plasmar a la realitat l’aposta dels demòcrates en aquest àmbit. I me’n deixo força més. Però, en definitiva, aquest ha estat un any en el qual, malgrat les enormes dificultats que hem hagut d’afrontar com a país, s’han pogut tirar endavant moltes accions a l’hora que hem marcat el camí del que ha de ser el 2017: un any en el qual encara es duran a terme moltes altres accions en tots els àmbits ja que aquest és el compromís que vam adquirir amb la ciutadania el març del 2015. Bones festes i bon any a tothom!