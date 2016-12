La informació i la nova publicitat

Em molesta els que s’instal·len a la meva vida sense avisar per uns segons o uns minuts

Ramon Villeró

No deien que el futur estava a internet? Sembla que sí. Tot està intercomunicat, el més important són les bases de dades, la informació sobre cada persona i consumidor en potència, i estem més controlats que per aquell Gran Germà que pintava George Orwell, però de manera diferent, una mica més subtil. Un dia mires l’horari d’un vol a París i al cap d’una estona et col·loquen petits bàners d’hotels a la capital de França. La xarxa és el nou territori i aquells anuncis que abans se’ns feien insuportables a la televisió o a les prèvies del cinema, ara apareixen quan menys ho esperes i estàs mirant qualsevol pàgina d’internet.

Però els que més molesten són els que apareixen de cop i s’instal·len a la teva vida, per uns segons o per uns minuts, sense avisar, ni demanar permís. Llegiràs o veuràs el que vols, però abans has d’empassar-te l’anunci en qüestió i no hi ha manera de parar-lo, fins que a l’emissor li dona la gana: ell decideix els segons o minuts que t’empasses si et vols quedar a la pàgina.

L’altre dia mirava una retransmissió esportiva, una estona al despatx, en una televisió online, i de sobte al mig de la segona part, apa cinc minuts de publicitat, sense cap possibilitat de retornar al que m’interessava. No diré el canal, però aquí ja m’han vist prou.

Perquè al final acabes per acudir a pàgines que ignoren aquestes pràctiques que són un atemptat per a la nostra salut i que freguen la il·legalitat.

El mateix cas succeeix moltes vegades en veure un vídeo que t’interessa, de qualsevol tipus, quan et colen, al començament de l’emissió, l’anunci empre­nyador.

Si internet és gratuïta que ho sigui en la seva totalitat, si no prefereixo mil vegades pagar una petita quantitat i que em deixin en pau.

Fa uns dies parlava de plataformes com Netflix. Tant de bo l’hagués descobert uns anys abans. Perquè aquest és el futur. Tot i que algunes plataformes de pagament també inclouen el contingut patrocinat o pagat que tampoc fa cap falta. En fi, de moment, per tornar-se una mica lelo.

Com serà el futur de la publicitat? És difícil de definir. No soc un expert, però imagino que al final a les empreses sols els quedarà el recurs de la publicitat indirecta. He observat en algunes sèries emeses i finançades per la pròpia Netflix i d’altres de pagament que no es mostren les marques. No es veuen: ni d’automòbils, ni de rellotges, ni de begudes alcohòliques, isotòniques o gasoses... i penso que per aquí anem bé. Vols que surti el logotip del cotxe o el rellotge? Doncs paga. Publicitat encoberta, portada amb discreció.

Tant de bo fos així, però, ara per ara, ens la col·loquen per activa i per passiva, directa i indirecta, fins a un punt quasi desconegut. Les empreses i les marques dominen el món.