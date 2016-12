Desitjos per al 2017

Aquests propers dies començaran

tot tipus d’anàlisis sobre l’any 2016

que està a punt de finalitzar

De ben segur que les opinions variaran de forma considerable segons d’on provinguin, i si a més es fa de forma constructiva, aportaran un valor remarcable a la nostra societat democràtica. El que ningú no podrà negar és que l’afer BPA, que tot i que semblava que a l’estiu perdia certa intensitat, ha tornat a copsar el que es podria dir tot. Penso que, en definitiva, tot ha quedat eclipsat per l’afer BPA.

Però he tingut la sensació que existeixen dos tipus de debat, el que es desenvolupa en els cercles més polítics i el que es desenvolupa en els cercles, diguem, no tan polítics. El que he pogut detectar, i em vull centrar en el cercle dels ciutadans no polítics, és que els temes que realment els preocupen són certament diferents, l’enquesta del CRES ja indicava que les polítiques socials, la CASS i la sanitat eren els temes que els preocupaven de forma majoritària, i hi coincideixo totalment.

En aquesta opinió vull afegir un aspecte que considero important, que és la informació que rep el ciutadà sobre el que es fa en determinades àrees que són del seu interès. Potser ens hem de demanar si els canals de comunicació utilitzats per informar els ciutadans sobre els problemes que els preocupen són els adequats. O bé si la informació donada és prou comprensible i entenedora. O inclús si se li dona prou importància tal com reclama el ciutadà.

Ara que començaran dies en què els bon desitjos per al proper any 2017 seran constants crec que caldria incloure com a desig poder donar resposta als neguits dels ciutadans, sent més propers, més accessibles, més dialogants, més resolutius, més pro actius, i molts més que de ben segur no he inclòs i que són també molt importants.

Realment tenen raó els ciutadans, els temes socials, la CASS i la sanitat són el pal de paller de la nostra societat i el fet que el ciutadà percebi, i en alguns casos amb molta raó, que el seu funcionament no és bo, ens obliga a repensar què podem fer per donar la resposta i alhora la solució als problemes que els afecten dia rere dia.

Avui, Sant Esteve, dia de canelons, aprofito per desitjar un bon i venturós any 2017 a tothom i que es trobi ple dels desitjos que he comentat anteriorment.