Els millors desitjos per Nadal i el 2017

Actualitzada 23/12/2016 a les 06:53

Un desembre més s’acosten les festes nadalenques. De retruc, també ho fa el moment de canviar l’any, de dir adéu al 2016 i de donar la benvinguda a un 2017 que, esperem, ens porti alegries i bons moments. Són aquestes dates moments especials. Dies d’estar amb la família i al costat d’aquells a qui més s’estima. De compartir estones de riures i somriures, de veure la cara d’esperança i il·lusió dels més petits. De retrobar-se amb aquells que, pels designis de la vida, fa temps que no veiem.

Aquestes dates, però, són també escaients per seure tranquil·lament i mirar enrere i, d’aquesta forma, reflexionar. Fer una mica de balanç del que ha estat l’any que està a punt d’acabar. No m’hi entretindré gaire, però sí que m’agradaria fer aquest petit exercici des del punt de vista de la tasca política que, conjuntament amb els companys al Consell General, però també al partit, hem fet aquest 2016.

Ho prometo. Seran poques línies. Crec que hem fet de forma correcta la nostra tasca a l’oposició. Quan ha calgut, en temes de país, hem sabut estar al costat del Govern per aportar el nostre gra de sorra en projectes cabdals. També, però, hem defensat i criticat el que considerem que, des de l’executiu i la majoria, s’ha fet malament, com ara algunes males pràctiques en institucions públiques o la política social que porta a terme DA. L’exemple més recent el vam entrar ahir mateix a tràmit amb la pregunta sobre els ajuts a l’habitatge de lloguer.

I aquesta línia la mantindrem el 2017. És un dels meus propòsits, un dels quals m’agafo amb més compromís. Seguir extremadament vigilant amb aquelles actuacions que afecten les persones més desafavorides del nostre país, aquelles que, justament, més suport necessiten.

Aquests dies són, com no podia ser d’una altra forma, moments d’expressar els nostres millors desitjos. Ara ho faig. Passin tots un bon Nadal i que el 2017 els porti el millor. I aquest desig el llanço amb especial força a aquelles persones que travessen moments complicats, sigui perquè acaben de perdre un ésser estimat, perquè passen per un estat de desànim o perquè tenen problemes econòmics, de salut o personals. Molts ànims i tota la força perquè el nou any els porti un canvi d’aquesta situació.