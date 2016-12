La comissió BPA és legal?

Quin sentit té que abans que el tribunal interrogui Miquel ho faci

el Consell General?

Actualitzada 22/12/2016 a les 09:23

L’afer BPA ha tensat les cordes de la política i de la justícia del nostre país. Parafrasejant les paraules que el copríncep Martí Alanis va pronunciar arran d’un cas que va posar a prova les institucions andorranes, es pot dir que és un afer massa gros per a un país massa petit. Potser és per això que, en el camí de la depuració dels fets, apareixen qüestions altament controvertides. És el cas de les discrepàncies que han sorgit entre el Consell General i el Govern sobre la pertinència o no de citar Joan Pau Miquel davant la comissió parlamentària que estudia el cas.

Segons les informacions que s’han filtrat sobre una qüestió que es porta amb opacitat, la comissió BPA del Consell pretendria cridar a declarar l’ex-conseller delegat, actualment en presó preventiva des de fa 21 mesos –i tindria, sorprenentment, l’aquiescència de la Batllia i del Tribunal de Corts per a fer-ho–, mentre que el Govern s’hi oposaria. Les raons d’uns i altres semblen ser nítides: obtenir informació clau sobre el cas, d’una banda, i evitar que es faci una mena de judici paral·lel, de l’altra.

L’observador es pregunta, però, si en constituir la comissió BPA el Consell no va anar més enllà de les seves atribucions. És veritat que el reglament de la cambra legislativa preveu la formació de comissions d’enquesta sobre qüestions d’interès públic, però també ho és que, a diferència dels nostres països veïns –amb els quals se sol comparar el dret andorrà–, la Constitució andorrana no preveu aquest tipus de comissions, a diferència de l’espanyola i la francesa, que ho fan explícitament en els seus articles 76 i 51.2, respectivament. Quina base legal té, doncs, l’article 48.1 del reglament del Consell, i en tot cas la formació d’una comissió d’enquesta sobre un cas que és sub iudice? Quin sentit té que un encausat sigui inter­rogat en secret pel parlament abans que ho faci el tribunal que l’ha de jutjar? La justícia lesiona la tutela de l’encausat en permetre-ho? Es vulnera la separació de poders? L’eventual declaració de Miquel no podria contaminar el procés? En quina llei s’empara el Consell per declarar secreta una comissió? És la comissió BPA una comissió vitrina? Són preguntes que demanen respostes.

